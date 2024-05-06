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Почти сотню домов повредил враг в Харькове за пасхальные выходные — Терехов

Происшествия 18:36   06.05.2024
Елена Нагорная
Почти сотню домов повредил враг в Харькове за пасхальные выходные — Терехов Фото: пресс-служба ХГС

94 дома получили повреждения в Харькове в результате обстрелов российских военных 4 и 5 мая, сообщил мэр Игорь Терехов.

Он уточнил, что в ночь на 5 мая пострадали 80 домов, среди которых 50 частных и 30 многоквартирных.

«Наши коммунальные предприятия, волонтеры помогают устранить все эти разрушения. Конечно, всего невозможно устранить, потому что есть частные дома, в которых невозможно больше проживать. Поэтому мы помогаем людям, переселяем их в общежития, в резервный жилой фонд. И люди переезжают туда», — сказал Терехов.

Видео: «Харків Новини»

Напомним, в 14:20 5 мая авиация РФ ударила по Шевченковскому району Харькова тремя УМПБ Д30-СН. Пострадали 16 человек. Были повреждены многоквартирные и частные дома, машины, медучреждение.

Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что в результате вражеских обстрелов 4 и 5 мая в Харькове были повреждены дома в Шевченковском, Основянском, Индустриальном и Новобаварском районах.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 18:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "94 дома получили повреждения в Харькове в результате обстрелов российских военных 4 и 5 мая".