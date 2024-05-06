Майже сотню будинків пошкодив ворог у Харкові за великодні вихідні – Терехов
94 будинки отримали пошкодження у Харкові внаслідок обстрілів російських військових 4 та 5 травня, повідомив мер Ігор Терехов.
Він уточнив, що в ніч проти 5 травня постраждали 80 будинків, серед яких 50 приватних та 30 багатоквартирних.
“Наші комунальні підприємства, волонтери допомагають усунути всі ці руйнації. Звісно, всього неможливо усунути, бо є приватні будинки, в яких неможливо більше проживати. Тому ми допомагаємо людям, переселяємо їх у гуртожитки, у резервний житловий фонд. І люди переїжджають туди” — сказав Терехов.
Відео: “Харків Новини”
Нагадаємо, о 14:20 5 травня авіація РФ вдарила по Шевченківському району Харкова трьома УМПБ Д30-СН. Постраждали 16 людей. Були пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, машини, медустанова.
Раніше у пресслужбі мерії повідомляли, що внаслідок ворожих обстрілів 4 та 5 травня у Харкові були пошкоджені будинки у Шевченківському, Основ’янському, Індустріальному та Новобаварському районах.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 18:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "94 будинки отримали пошкодження у Харкові внаслідок обстрілів російських військових 4 та 5 травня".