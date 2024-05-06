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Майже сотню будинків пошкодив ворог у Харкові за великодні вихідні – Терехов

Події 18:36   06.05.2024
Олена Нагорна
Майже сотню будинків пошкодив ворог у Харкові за великодні вихідні – Терехов Фото: пресслужба ХМР

94 будинки отримали пошкодження у Харкові внаслідок обстрілів російських військових 4 та 5 травня, повідомив мер Ігор Терехов.

Він уточнив, що в ніч проти 5 травня постраждали 80 будинків, серед яких 50 приватних та 30 багатоквартирних.

“Наші комунальні підприємства, волонтери допомагають усунути всі ці руйнації. Звісно, всього неможливо усунути, бо є приватні будинки, в яких неможливо більше проживати. Тому ми допомагаємо людям, переселяємо їх у гуртожитки, у резервний житловий фонд. І люди переїжджають туди” — сказав Терехов.

Відео: “Харків Новини”

Нагадаємо, о 14:20 5 травня авіація РФ вдарила по Шевченківському району Харкова трьома УМПБ Д30-СН. Постраждали 16 людей. Були пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, машини, медустанова.

Раніше у пресслужбі мерії повідомляли, що внаслідок ворожих обстрілів 4 та 5 травня у Харкові були пошкоджені будинки у Шевченківському, Основ’янському, Індустріальному та Новобаварському районах.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 18:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "94 будинки отримали пошкодження у Харкові внаслідок обстрілів російських військових 4 та 5 травня".