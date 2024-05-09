Нужно ли ставить защиту картера двигателя?
Автомобильная инженерия сегодня сконцентрирована на повышении скорости, улучшении аэродинамики и обеспечения безопасности пассажиров. Но особенности дорог Украины и многих других стран с плохой инфраструктурой не всегда учитываются при производстве автомобилей. Большинство машин комплектуются лишь простым пыльником, защищающим от пыли и грязи, но не обеспечивающим серьезной защиты моторного отсека. В этом контексте установка полноценной защиты картера двигателя может оказаться разумным решением.
Если решите ставить защиту, советуем обратиться в “АвтоСферу” — у них есть магазин и свое СТО. Самостоятельный подбор запчастей на сайте Автосфера не составит труда — там есть удобный поиск и понятный каталог. Но если возникнут проблемы, всегда можно посоветоваться с менеджерами по телефону.
Когда нужна защита картера
Картер — это нижняя часть корпуса агрегатов автомобиля, таких как двигатель, трансмиссия или мосты. Он может быть изготовлен из металлического сплава или пластика, и его основная функция — удерживать масло и защищать внутренние компоненты агрегата.
Установка дополнительной защиты особенно важна в следующих случаях:
🔹 Бездорожье. Огромные камни, коряги и глубокие лужи могут скрывать опасные препятствия. Металлическая или композитная защита снизит риск критических повреждений.
🔹 Городские условия. Лужи, мусор на дорогах, выбоины и открытые люки — все это может вызвать повреждения моторного отсека.
🔹 Зима. Лед и сугробы представляют серьезную опасность для нижних частей автомобиля, особенно при парковке. Защита картера предотвратит повреждение двигателя или коробки передач.
Вместе с защитой лучше поставить и локеры. Помнится случай, когда вот такой подкрылок Шкода спас двигатель от серьезных повреждений. Skoda Rapid двигался по проселочной дороге, когда острый камень, подлетев из-под колес встречной машины, ударил в колесную арку. Благодаря локеру, камень не пробил картер.
Владелец тогда благодарил мастеров и себя за то, что не пожалел денег и поставил подкрылки и защиту картера двигателя на Шкода и уберег двигатель.
Популярные возражения против установки защиты
Некоторые водители остаются скептиками и отказываются от установки. Рассмотрим популярные возражения:
1️⃣ «Это лишний вес, который снижает динамику автомобиля». Дополнительная масса защиты обычно составляет 5–8 кг, вряд ли повлияет на динамику в условиях реальной эксплуатации. Но даже если динамика чуть ухудшится, это ничто по сравнению с риском дорогостоящего ремонта двигателя или трансмиссии.
2️⃣ «Металл шумит и дребезжит». Дребезг может возникать из-за неправильно установленной или неоригинальной защиты. При качественной установке с обеспечением зазора в 2 см между поддоном и пластиной, а также при надежном креплении вибрации и шумы отсутствуют.
3️⃣ «Она затрудняет обслуживание двигателя». Современные защитные пластины оснащены технологическими отверстиями для слива масла, а их демонтаж занимает не более 10 минут.
4️⃣ «Повышается риск перегрева двигателя». Защита не создает сильной теплоизоляции. У многих пластин есть отверстия, способствующие циркуляции воздуха в моторном отсеке.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: автомобиль, двигатель, машина;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 17:59;
Корреспондент Ксения Кутовая в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобильная инженерия сегодня сконцентрирована на повышении скорости, улучшении аэродинамики и обеспечения безопасности пассажиров".