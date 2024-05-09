Чи потрібно ставити захист картера двигуна?

Автомобільна інженерія сьогодні сконцентрована на підвищенні швидкості, покращенні аеродинаміки та забезпечення безпеки пасажирів. Але особливості доріг України та багатьох інших країн із поганою інфраструктурою не завжди враховуються при виробництві автомобілів. Більшість машин комплектуються лише простим пильовиком, що захищає від пилу та бруду, але не забезпечує серйозного захисту моторного відсіку. У цьому контексті встановлення повноцінного захисту картера двигуна може бути розумним рішенням.

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Коли потрібний захист картера

Картер – це нижня частина корпусу агрегатів автомобіля, таких як двигун, трансмісія чи мости. Він може бути виготовлений із металевого сплаву або пластику, і його основна функція – утримувати олію та захищати внутрішні компоненти агрегату.

Встановлення додаткового захисту особливо важливе у таких випадках:

🔹 Бездоріжжя. Величезне каміння, корчі та глибокі калюжі можуть приховувати небезпечні перешкоди. Металевий або композитний захист зменшить ризик критичних ушкоджень.

🔹 Міські умови. Калюжі, сміття на дорогах, вибоїни та відкриті люки – все це може спричинити пошкодження моторного відсіку.

🔹 Зима. Лід і кучугури становлять серйозну небезпеку для нижніх частин автомобіля, особливо під час паркування. Захист картера запобігає пошкодженню двигуна або коробки передач.

Разом із захистом краще поставити й захист арок. Пам’ятається випадок, коли такий підкрилок Шкода врятував двигун від серйозних пошкоджень. Skoda Rapid рухався дорогою, коли гострий камінь, підлетівши з-під коліс зустрічної машини, вдарив у колісну арку. Завдяки підкрилкам камінь не пробив картер.

Власник тоді дякував майстрам і собі за те, що не пошкодував грошей і поставив підкрилки та захист картера двигуна на Шкоду та вберіг двигун.

Популярні заперечення проти встановлення захисту

Деякі водії залишаються скептиками та відмовляються від установки. Розглянемо популярні заперечення:

1️⃣ “Це зайва вага, яка знижує динаміку автомобіля”. Додаткова маса захисту зазвичай становить 5-8 кг, навряд чи вплине на динаміку в умовах реальної експлуатації. Але навіть якщо динаміка трохи погіршиться, це нічого порівняно з ризиком дорогого ремонту двигуна або трансмісії.

2️⃣ “Метал шумить і деренчить”. Бляшанка може виникати через неправильно встановлений або неоригінальний захист. При якісній установці із забезпеченням прозору у 2 см між піддоном та пластиною, а також при надійному кріпленні вібрації та шуми відсутні.

3️⃣ “Вона ускладнює обслуговування двигуна”. Сучасні захисні пластини оснащені технологічними отворами для зливу олії, які демонтаж займає трохи більш як десять хвилин.

4️⃣ “Підвищується ризик перегріву двигуна”. Захист не створює значної теплоізоляції. Багато пластин мають отвори, що сприяють циркуляції повітря в моторному відсіку.

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