Под Харьковом будут взрывы: работают саперы
В течение часа в районе Дергачей и Черкасской Лозовой под Харьковом будут уничтожать взрывоопасные предметы, предупредил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«В течение часа вблизи населенных пунктов Дергачи и Черкасская Лозовая саперы будут осуществлять серию контролируемых взрывов взрывоопасных предметов. Прошу местных жителей сохранять спокойствие», — написал Задоренко в telegram.
Напомним, минувшей ночью по Дергачам россияне нанесли ракетный удар — повредили около 25 зданий и сооружений, 33 торговых павильона, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрыв, задоренко, разминирование, розмінування;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 09:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение часа в районе Дергачей и Черкасской Лозовой под Харьковом будут уничтожать взрывоопасные предметы, предупредил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко".