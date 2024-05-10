Под Харьковом будут взрывы: работают саперы

В течение часа в районе Дергачей и Черкасской Лозовой под Харьковом будут уничтожать взрывоопасные предметы, предупредил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В течение часа вблизи населенных пунктов Дергачи и Черкасская Лозовая саперы будут осуществлять серию контролируемых взрывов взрывоопасных предметов. Прошу местных жителей сохранять спокойствие», — написал Задоренко в telegram.

Напомним, минувшей ночью по Дергачам россияне нанесли ракетный удар — повредили около 25 зданий и сооружений, 33 торговых павильона, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.