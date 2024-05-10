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Под Харьковом будут взрывы: работают саперы

Общество 09:55   10.05.2024
Оксана Горун
Под Харьковом будут взрывы: работают саперы

В течение часа в районе Дергачей и Черкасской Лозовой под Харьковом будут уничтожать взрывоопасные предметы, предупредил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В течение часа вблизи населенных пунктов Дергачи и Черкасская Лозовая саперы будут осуществлять серию контролируемых взрывов взрывоопасных предметов. Прошу местных жителей сохранять спокойствие», — написал Задоренко в telegram.

Напомним, минувшей ночью по Дергачам россияне нанесли ракетный удар — повредили около 25 зданий и сооружений, 33 торговых павильона, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 09:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение часа в районе Дергачей и Черкасской Лозовой под Харьковом будут уничтожать взрывоопасные предметы, предупредил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко".