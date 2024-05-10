Під Харковом будуть вибухи: працюють сапери

Протягом години в районі Дергачів та Черкаської Лозової під Харковом знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, попередив начальник Дергачівської ДВА Вячеслав Задоренко.

“Протягом години поблизу населених пунктів Дергачі і Черкаська Лозова сапери здійснюватимуть серію контрольованих підривів вибухонебезпечних предметів. Прошу місцевих мешканців зберігати спокій”, – написав Задоренко у телеграмі.

Нагадаємо, минулої ночі по Дергачах росіяни завдали ракетного удару – пошкодили близько 25 будівель та споруд, 33 торгові павільйони, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.