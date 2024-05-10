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Під Харковом будуть вибухи: працюють сапери

Суспільство 09:55   10.05.2024
Оксана Горун
Під Харковом будуть вибухи: працюють сапери

Протягом години в районі Дергачів та Черкаської Лозової під Харковом знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, попередив начальник Дергачівської ДВА Вячеслав Задоренко.

“Протягом години поблизу населених пунктів Дергачі і Черкаська Лозова сапери здійснюватимуть серію контрольованих підривів вибухонебезпечних предметів. Прошу місцевих мешканців зберігати спокій”, – написав Задоренко у телеграмі.

Нагадаємо, минулої ночі по Дергачах росіяни завдали ракетного удару – пошкодили близько 25 будівель та споруд, 33 торгові павільйони, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 09:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом години в районі Дергачів та Черкаської Лозової під Харковом знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, попередив начальник Дергачівської ДВА Вячеслав Задоренко".