Главные новости Харькова 12.05: РФ ударила по Волчанску, атаки на Харьковщину
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
10:03
12 раз север Харьковщины и 19 раз Купянщину атаковали россияне – Генштаб ВСУ
На Купянском направлении наши воины отразили 19 атак у сел Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении враг при поддержке авиации совершил 12 атак возле населенных пунктов Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугроватка Харьковской области.
Россияне нанесли авиаудары возле населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Глубокое, Широкое, Волчанские Хутора Харьковской области.
9:45
Шесть сел оккупировали россияне в Харьковской области — DeepState
По состоянию на ночь на 12 мая россияне продвинулись на севере Харьковской области и оккупировали села в приграничных районах, сообщает мониторинговый канал DeepState.
«Враг продвинулся в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировал Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Уточнено продвижение противника в Ивановском и окрестностях», — говорится в сообщении.
Россияне ударили авиабомбами по Волчанску на Харьковщине, женщина погибла
Из-под завалов, вызванных вражескими обстрелами, спасли двух мужчин, еще одна женщина погибла, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Сегодня утром в результате ударов вражескими авиабомбами уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых построек. Под завалами одного из жилых домов находилась семья из четырех человек. Хозяин дома смог самостоятельно выбраться из-под завалов до прибытия спасателей. Спасатели из-под обломков разрушенных конструкций освободили двух мужчин и транспортировали их в медицинский автомобиль. 74-летняя Женщина погибла под обломками конструкций дома.
После спасения семью эвакуировали из-под обстрелов в более безопасный населенный пункт и передали бригаде экстренной медицинской помощи.
Читайте также: Сегодня 12 мая: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: новости, россияне, удар, Харьков, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 12.05: РФ ударила по Волчанску, атаки на Харьковщину»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 10:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".