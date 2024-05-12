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Главные новости Харькова 12.05: РФ ударила по Волчанску, атаки на Харьковщину

Происшествия 10:03   12.05.2024
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 12.05: РФ ударила по Волчанску, атаки на Харьковщину Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

10:03

12 раз север Харьковщины и 19 раз Купянщину атаковали россияне – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении наши воины отразили 19 атак у сел Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг при поддержке авиации совершил 12 атак возле населенных пунктов Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугроватка Харьковской области.

Россияне нанесли авиаудары возле населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Глубокое, Широкое, Волчанские Хутора Харьковской области.

9:45

Шесть сел оккупировали россияне в Харьковской области — DeepState

По состоянию на ночь на 12 мая россияне продвинулись на севере Харьковской области и оккупировали села в приграничных районах, сообщает мониторинговый канал DeepState.

«Враг продвинулся в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировал Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Уточнено продвижение противника в Ивановском и окрестностях», — говорится в сообщении.

Фото: скриншот

Россияне ударили авиабомбами по Волчанску на Харьковщине, женщина погибла

Из-под завалов, вызванных вражескими обстрелами, спасли двух мужчин, еще одна женщина погибла, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня утром в результате ударов вражескими авиабомбами уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых построек. Под завалами одного из жилых домов находилась семья из четырех человек. Хозяин дома смог самостоятельно выбраться из-под завалов до прибытия спасателей. Спасатели из-под обломков разрушенных конструкций освободили двух мужчин и транспортировали их в медицинский автомобиль. 74-летняя Женщина погибла под обломками конструкций дома.

После спасения семью эвакуировали из-под обстрелов в более безопасный населенный пункт и передали бригаде экстренной медицинской помощи.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 10:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".