Головні новини Харкова 12.05: росіяни вдарили по Вовчанську, загинула жінка

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9:45

Шість сіл окупували росіяни на Харківщині – DeepState

Станом на ніч проти 12 травня росіяни просунулися на півночі Харківської області та окупували села у прикордонних районах, повідомляє моніторинговий канал DeepState.

«Ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Уточнено просування противника у Іванівському та околицях», – йдеться у повідомленнях.

Росіяни вдарили авіабомбами по Вовчанську на Харківщині, жінка загинула

З-під завалів, спричинених ворожими обстрілами, врятували двох чоловіків, ще одна жінка загинула, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Сьогодні вранці в результаті обстрілів ворожими авіабомбами знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель. Під завалами одного із житлових будинків знаходилась родина з чотирьох осіб та потребувала допомоги. Господар оселі зміг самостійно вибратися з-під завалів до прибуття рятувальників. Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох чоловіків та транспортували їх до медичного автомобіля. 74-річна жінка загинула під уламками конструкцій будинку.

Після порятунку родину евакуювали з-під обстрілів до безпечнішого населеного пункту та передали бригаді екстреної медичної допомоги.