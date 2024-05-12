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Головні новини Харкова 12.05: росіяни вдарили по Вовчанську, загинула жінка

Події 10:03   12.05.2024
Оксана Якушко
Головні новини Харкова 12.05: росіяни вдарили по Вовчанську, загинула жінка

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

9:45

Шість сіл окупували росіяни на Харківщині – DeepState

Станом на ніч проти 12 травня росіяни просунулися на півночі Харківської області та окупували села у прикордонних районах, повідомляє моніторинговий канал DeepState.

«Ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Уточнено просування противника у Іванівському та околицях», – йдеться у повідомленнях.

Росіяни вдарили авіабомбами по Вовчанську на Харківщині, жінка загинула

З-під завалів, спричинених ворожими обстрілами, врятували двох чоловіків, ще одна жінка загинула, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Сьогодні вранці в результаті обстрілів ворожими авіабомбами знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель. Під завалами одного із житлових будинків знаходилась родина з чотирьох осіб та потребувала допомоги. Господар оселі зміг самостійно вибратися з-під завалів до прибуття рятувальників. Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох чоловіків та транспортували їх до медичного автомобіля. 74-річна жінка загинула під уламками конструкцій будинку.

Після порятунку родину евакуювали з-під обстрілів до безпечнішого населеного пункту та передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Читайте також: Сьогодні 12 травня: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 10:03;

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