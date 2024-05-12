Подъезд 10-этажки обрушился в Белгороде (видео)
После того как россияне обстреляли Харьковскую область КАБами, в Белгороде неожиданно «сложился» целый подъезд жилой многоэтажки.
Российские соцсети демонстрируют фото и видео из Белгорода. На одном из видео с камер слежения отчетливо видно, что взрыву не предшествовал ракетный уда. Более того, взрыв подъезда произошел снизу, после чего весь подъезд «сложился», как карточный домик.
Местные власти сразу же после инцидента обвинили ВСУ и заявили, что может рухнуть весь дом.
«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже», — заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Мощность взрыва и близко не соответствует 122-мм реактивному снаряду, которым по версии россиян ВСУ якобы обстреляли Белгород, считает военный аналитик Александр Коваленко. Он считает, что инцидент – результат удара российской бомбы.
«Бомбы ОФАБ-500 и раньше падали на головы жителей Белгорода, с российских же Су-34-х. Разница лишь в том, что предыдущие разы были без таких последствий. На видео не фиксируется пролёт реактивного снаряда по диагонали, с учётом траектории полёта. Из этого можно сделать вывод, что это могло быть свободное, вертикальное падение бомбы, у которой не раскрылся УМПК», — отметил Коваленко.
Сейчас, когда россияне в приграничьи Харьковщины имитируют «эпическое» наступление, интенсивность применение ОФАБ-500 с УМПК увеличилась в разы.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: Александр Коваленко., бєлгород, Белгород, КАБ, рф;
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 12:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После того как россияне обстреляли Харьковскую область КАБами, в Белгороде неожиданно «сложился» целый подъезд жилой многоэтажки.".