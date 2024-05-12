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Під’їзд 10-поверхівки обвалився у Бєлгороді (відео)

Події 12:44   12.05.2024
Оксана Якушко
Під’їзд 10-поверхівки обвалився у Бєлгороді (відео)

Після того, як росіяни обстріляли Харківську область КАБами, у Бєлгороді несподівано «склався» цілий під’їзд житлової багатоповерхівки.

Російські соцмережі демонструють фото та відео з Бєлгорода. На одному з відео з камер стеження чітко видно, що вибуху не передував ракетний удар. Щобільше, вибух під’їзду стався знизу, після чого весь під’їзд «склався» як картковий будиночок.

Місцева влада відразу ж після інциденту звинуватила ЗСУ і заявила, що може завалитися весь будинок.

«Місто Бєлгород і Бєлгородський район зазнали масованого обстрілу з боку ЗСУ. На Харківській горі внаслідок прямого влучення снаряда до багатоквартирного житлового будинку завалитися весь під’їзд з десятого по перший поверх. Виїхав на місце. Усі подробиці згодом», – заявив білгородський губернатор В’ячеслав Гладков.

Потужність вибуху і близько не відповідає 122-мм реактивному снаряду, яким, за версією росіян ЗСУ, нібито обстріляли Бєлгород, вважає військовий аналітик Олександр Коваленко. Він вважає, що інцидент є результатом удару російської бомби.

«Бомби ОФАБ-500 і раніше падали на голови жителів Бєлгорода, з російських Су-34-х. Різниця лише в тому, що попередні рази були без таких наслідків. На відео не фіксується проліт реактивного снаряда по діагоналі з урахуванням траєкторії польоту. Із цього можна зробити висновок, що це могло бути вільне, вертикальне падіння бомби, яка не розкрила УМПК», – зазначив Коваленко.

Наразі, коли росіяни у прикордонній Харківщині імітують “епічний” наступ, інтенсивність застосування ОФАБ-500 з УМПК збільшилася в рази.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 12:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після того, як росіяни обстріляли Харківську область КАБами, у Бєлгороді несподівано «склався» цілий під’їзд житлової багатоповерхівки.".