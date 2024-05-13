Смысл рокировок в Кремле: ISW — о мобилизации экономики РФ и будущем Патрушева

Институт изучения войны (ISW) проанализировал изменения в силовом блоке РФ: Путин уволил Шойгу с должности министра обороны и «пристроил» его на место Патрушева. Куда денут самого Патрушева, пока неизвестно. Министром обороны страны-агрессора стал Андрей Белоусов.

«Эти кадровые перестановки на высоком уровне после президентских выборов в России убедительно свидетельствуют о том, что Путин предпринимает значительные шаги по мобилизации российской экономики и оборонно-промышленной базы для поддержки затяжной войны на Украине и, возможно, подготовки к будущей конфронтации с НАТО», — считают аналитики ISW.

К таким выводам они пришли, исходя не только из официальных заявлений Кремля, но и из личности нового российского министра обороны.

«Назначение Белоусова на должность министра обороны России является важным событием в усилиях Путина по созданию полных экономических условий для затяжной войны. Белоусов не имеет военного опыта и по профессии экономист: в 2012–2013 годах он занимал пост министра экономического развития России, а с 1981 по 2006 год занимался экономическим анализом и прогнозированием. Отсутствие у него военного опыта не является аномальным: Шойгу также не имел опыта ношения военной формы до того, как возглавил Министерство обороны. Затем Белоусов занимал пост первого заместителя премьер-министра с 2020 года до своего нового назначения в 2024 году. Белоусов также является известным сторонником большего участия государства в экономике», — отметили в Институте изучения войны.

Там считают, что замена Шойгу на Белоусова должна создать условия «для более полной экономической мобилизации» в РФ.

Что касается перемещения Шойгу в Совбез, то, по мнению аналитиков, цель этого решения — сделать «фактическое понижение в должности с престижного поста министра обороны России менее унизительным». Самая интересная история — со снятием Патрушева, которому традиционно приписывают огромное влияние в структуре власти РФ. Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что Патрушева уволили «в связи с переводом на другую работу», на какую именно — объявят «в ближайшем будущем».

«Исключение Путиным Патрушева из Совета безопасности заслуживает внимания, поскольку есть ряд западных и российских сообщений о том, что Патрушев является близким личным союзником Путина. Газета «The Wall Street Journal» в декабре 2023 года утверждала, что Патрушев был человеком, ответственным за убийство финансиста группы «Вагнер» Евгения Пригожина в августе 2023 года. WSJ сообщил, что назначение Патрушева секретарем Совета безопасности в 2008 году было во многом формальностью и что Патрушев фактически является главой всех российских служб безопасности, что делает его вторым по влиятельности человеком в России. WSJ также сообщил, что Патрушев действует как «гибрид сотрудника разведки и дипломата» и регулярно посещает мировых лидеров от имени Путина. ISW пока не может подтвердить, какой будет новая роль Патрушева, но, учитывая заявленную личную значимость Патрушева для стабильности режима Путина и давнюю тенденцию Путина балансировать российских силовиков (авторитетов с политическим влиянием) — таких, как Патрушев — внутри вертикали власти, следующая позиция Патрушева станет важным свидетельством о намерениях Путина. Кремль может назначить Патрушеву новую роль или должность, например, учредить более высокопоставленную должность для управления фракцией силовиков», — считают в Институте изучения войны.

Один из немногих, кого не коснулась рокировка, — начальник российского Генштаба Герасимов. Песков заявил, что его замена на этой должности пока не предвидится.