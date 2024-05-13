Сенс змін у Кремлі: ISW про мобілізацію економіки РФ та майбутнє Патрушева

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував зміни в силовому блоці РФ: Путін звільнив Шойгу з посади міністра оборони та “прилаштував” його на місце Патрушева. Куди подінуть самого Патрушева, поки що невідомо. Міністром оборони країни-агресорки став Андрій Бєлоусов.

“Ці кадрові перестановки на високому рівні після президентських виборів у Росії переконливо свідчать про те, що Путін робить значні кроки щодо мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для підтримки затяжної війни в Україні та, можливо, підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО”, — вважають аналітики ISW.

Таких висновків вони дійшли, виходячи не лише з офіційних заяв Кремля, а й з особи нового російського міністра оборони.

“Призначення Бєлоусова на посаду міністра оборони Росії є важливою подією в зусиллях Путіна щодо створення повних економічних умов для затяжної війни. Бєлоусов не має військового досвіду та за професією економіст: у 2012–2013 роках він обіймав посаду міністра економічного розвитку Росії, а з 1981 по 2006 займався економічним аналізом і прогнозуванням Відсутність у нього військового досвіду не є аномальною: Шойгу також не мав досвіду носіння військової форми до того, як очолив Міністерство оборони. Потім Бєлоусов обіймав посаду першого заступника прем’єр-міністра з 2020 року до свого нового призначення у 2024 році. Бєлоусов також є відомим прихильником більшої участі держави в економіці”, — зазначили в Інституті вивчення війни.

Там вважають, що заміна Шойгу на Бєлоусова має створити умови “для повнішої економічної мобілізації” у РФ.

Що стосується переміщення Шойгу до Ради безпеки, то, на думку аналітиків, мета цього рішення – зробити “фактичне пониження на посаді з престижної посади міністра оборони Росії менш принизливим”. Найцікавіша історія – зі зняттям Патрушева, якому традиційно приписують величезний вплив у структурі влади РФ. Прессекретар Путіна Пєсков повідомив, що Патрушева звільнили “у зв’язку з переведенням на іншу роботу”, яку саме – оголосять “у найближчому майбутньому”.

“Виключення Путіним Патрушева з Ради безпеки заслуговує на увагу, оскільки є низка західних і російських повідомлень про те, що Патрушев є близьким особистим союзником Путіна. Газета “The Wall Street Journal” у грудні 2023 року стверджувала, що Патрушев був людиною, відповідальною за вбивство фінансиста групи “Вагнер” Євгена Пригожина у серпні 2023 року. WSJ повідомив, що призначення Патрушева секретарем Ради безпеки у 2008 році було багато в чому формальністю і що Патрушев фактично є главою всіх російських служб безпеки, що робить його другою за впливовістю людиною в Росії. WSJ також повідомив, що Патрушев діє як “гібрид співробітника розвідки та дипломата” та регулярно відвідує світових лідерів від імені Путіна. ISW поки не може підтвердити, якою буде нова роль Патрушева, але, враховуючи заявлену особисту значущість Патрушева для стабільності режиму Путіна та давню тенденцію Путіна балансувати російських силовиків (авторитетів з політичним впливом) – таких, як Патрушев – усередині вертикалі влади, наступна позиція Патрушева стане важливим свідченням про наміри Путіна. Кремль може призначити Патрушеву нову роль чи посаду, наприклад, заснувати вищу посаду для управління фракцією силовиків”, – вважають в Інституті вивчення війни.

Один із небагатьох, кого не торкнулося рокірування, — начальник російського Генштабу Герасимов. Пєсков заявив, що його заміна на цій посаді поки що не передбачається.