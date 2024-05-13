«Враг идет кустами»: брифинг Синегубова о боях на севере Харьковщины (видео)

Сейчас на Харьковщине военные РФ используют тактику, отличную от той, которая была в начале полномасштабного вторжения. Враг пытается продвигаться малыми группами лесополосами, посадками и зарослями кустарников.

Об этом рассказал журналистам на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Продвигаются небольшими группами — по двое, трое, максимум пять человек. После этого они формируют более серьезные группировки и атакуют позиции наших войск. Поэтому наши воины сосредоточены на том, чтобы выявлять врага и уничтожать его», — сказал начальник ХОВА.

При этом, по его словам, в боях на границе оккупанты применяют тяжелую бронированную технику, а артиллерийские и авиационные удары наносят с той стороны границы. Захватчики не задействовали весь личный состав, который планировали «бросить» для обострения ситуации.

«Мы ожидали и были готовы к тому, что российские захватчики начнут атаки еще и на Золочевщине. Поэтому видим, что оккупанты имеют определенный резерв подразделений, которые готовы в любой момент применить. Цель — отвлечь украинских защитников из Донецкой области, продолжать оказывать геноцид украинского народа, или намерение частичного окружения Харькова. Все это может быть их намерениями», — отметил Синегубов.

Ситуацию на Харьковском направлении в целом он назвал сложной, но контролируемой. Синегубов сообщил, что продолжаются стрелковые бои на северной окраине Волчанска. Всего с начала активных боевых действий украинские защитники уничтожили там более тысячи солдат РФ.

За Лукьянцы Липецкой громады, отметил начальник ХОВА, также продолжаются бои.

«Фиксируется незначительное продвижение вражеских войск, однако наши бойцы ведут интенсивную борьбу, чтобы удержать этот населенный пункт», — сообщил Синегубов.