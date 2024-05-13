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«Ворог іде кущами»: брифінг Синєгубова щодо боїв на півночі Харківщини (відео)

Суспільство 22:52   13.05.2024
Олена Нагорна
«Ворог іде кущами»: брифінг Синєгубова щодо боїв на півночі Харківщини (відео)

Наразі на Харківщині військові РФ використовують тактику, відмінну від тієї, яка була на початку повномасштабного вторгнення. Ворог намагається просуватися малими групами лісосмугами, посадками та чагарниками.

Про це розповів журналістам під час брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Просуваються невеликими групами – по двоє, троє, максимум п’ять осіб. Після того вони формують більш серйозні угруповання й атакують позиції наших військ. Тому наші воїни зосереджені на тому, щоби виявляти ворога і знищувати його”, – сказав начальник ХОВА.

При цьому, за його словами, у боях на кордоні окупанти застосовують важку броньовану техніку, а артилерійські та авіаційні удари завдають з того боку кордону. Загарбники не задіяли весь особовий склад, який планували кинути задля загострення ситуації.

“Ми очікували та були готові до того що російські загарбники розпочнуть атаки ще й на Золочівщині. Тож бачимо, що окупанти мають певний резерв підрозділів, які готові в будь-який момент застосувати. Мета – відволікти українських захисників з Донеччини, продовжувати чинити геноцид українського народу, або намір часткового оточення Харкова. Усе це може бути їхніми намірами”, – сказав Синєгубов. 

Ситуацію на Харківському напрямку загалом він назвав складною, але контрольованою. Синєгубов повідомив, що тривають стрілецькі бої на північній околиці Вовчанська. Загалом з початку активних бойових дій українські захисники знищили там понад тисячу солдатів РФ.

За Лук’янці Липецької громади, зазначив начальник ХОВА, також точаться бої.

“Фіксується незначне просування ворожих військ, проте наші бійці ведуть інтенсивну боротьбу, аби втримати цей населений пункт”, – повідомив Синєгубов.

Читайте також: До 13 зросла кількість бойових зіткнень на півночі Харківщини – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 22:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі на Харківщині військові РФ використовують тактику, відмінну від тієї, яка була на початку повномасштабного вторгнення".