7,5 тысяч людей уже вывезли с приграничья Харьковщины: какую помощь оказывают
Более 7500 человек эвакуировали с северных территорий Харьковщины с начала активизации войск РФ в приграничье 10 мая.
Видео совместной работы спасателей и полицейских по эвакуации жителей Липецкой и Волчанской громад опубликовала ГСЧС Украины.
Начальник ХОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале отметил: информация, что якобы людям, которых эвакуируют из фронтовых населенных пунктов, не помогают — является вражеской ИПсО.
По его словам, эвакуированные регистрируются на получение многоцелевой денежной помощи, гуманитарные организации предоставляют им неотложные медицинские услуги и распределяют лекарства по потребностям, а волонтеры активизировали раздачу одежды, матрасов, постельного белья и вещей для дома. Также людям предоставляют и юридические и психологические консультации.
Всех, у кого родственники или близкие до сих пор находятся во фронтовых населенных пунктах, призывают повлиять на них и попросить как можно скорее эвакуироваться. Детали о сопровождении — по номеру: 0-800-33-92-91.
Читайте также: Волчанск под контролем ВСУ, но враг пытается зайти на окраины — Гамбарашвили
Новости по теме:
- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: волчанск, ГСЧС, допомога, липцы, помощь, синегубов, Харьков, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «7,5 тысяч людей уже вывезли с приграничья Харьковщины: какую помощь оказывают»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 15:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 7500 человек эвакуировали с северных территорий Харьковщины с начала активизации войск РФ в приграничье 10 мая".