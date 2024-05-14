7,5 тысяч людей уже вывезли с приграничья Харьковщины: какую помощь оказывают

Более 7500 человек эвакуировали с северных территорий Харьковщины с начала активизации войск РФ в приграничье 10 мая.

Видео совместной работы спасателей и полицейских по эвакуации жителей Липецкой и Волчанской громад опубликовала ГСЧС Украины.

Начальник ХОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале отметил: информация, что якобы людям, которых эвакуируют из фронтовых населенных пунктов, не помогают — является вражеской ИПсО.

По его словам, эвакуированные регистрируются на получение многоцелевой денежной помощи, гуманитарные организации предоставляют им неотложные медицинские услуги и распределяют лекарства по потребностям, а волонтеры активизировали раздачу одежды, матрасов, постельного белья и вещей для дома. Также людям предоставляют и юридические и психологические консультации.

Всех, у кого родственники или близкие до сих пор находятся во фронтовых населенных пунктах, призывают повлиять на них и попросить как можно скорее эвакуироваться. Детали о сопровождении — по номеру: 0-800-33-92-91.