7,5 тисяч людей уже вивезли з прикордоння Харківщини: яку допомогу надають
Понад 7500 людей евакуювали з північних територій Харківщини з моменту активізації військ РФ у прикордонні 10 травня.
Відео спільної роботи рятувальників та поліцейських з евакуації мешканців Липецької та Вовчанської громад опублікувала ДСНС України.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі зазначив: інформація, що нібито людям, яких евакуюють з фронтових населених пунктів, не допомагають – є ворожою ІПсО.
За його словами, евакуйовані реєструються на отримання багатоцільової грошової допомоги, гуманітарні організації надають їм невідкладні медичні послуги та розподіляють ліки за потребами, а волонтери активізували роздачу одягу, матраців, постільної білизни та речей для дому. Також людям надають юридичні та психологічні консультації.
Усіх, у кого родичі чи близькі досі перебувають у фронтових населених пунктах, закликають вплинути на них та попросити якнайшвидше евакуюватися. Деталі з супроводу – за номером: 0-800-33-92-91.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, ГСЧС, допомога, евакуація, липцы, сінєгубов, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 7500 людей евакуювали з північних територій Харківщини з моменту активізації військ РФ у прикордонні 10 травня".