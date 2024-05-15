Попытки РФ продвинуться у Волчанска и 25 атак под Купянском — сводка Генштаба
В районе города Волчанск Харьковской области военные РФ предпринимают попытки потеснить украинские подразделения. Защитники дают отпор, ведут огонь на поражение, а в городе продолжают прочесывать северо-западную окраину, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:30.
Всего на Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Повторно враг нанес авиаудары в районах Липцев и Малой Даниловки, а также использовал авиацию для ударов по районам Волоховки и Земляного Яра.
При этом Купянское направление остается одним из тех, где военные РФ продолжают концентрировать наибольшие усилия. Оккупанты 25 раз атаковали в районах Стельмаховки, Синьковки, Берестового, Новоегоровки, Песчаного, Мясожаровки и Твердохлебово. Защитники принимают необходимые меры для сдерживания агрессора.
Читайте также: Врага частично вытеснили из Волчанска, теперь активизация на Купянщине — ГШ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Попытки РФ продвинуться у Волчанска и 25 атак под Купянском — сводка Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 17:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе города Волчанск Харьковской области военные РФ предпринимают попытки потеснить украинские подразделения".