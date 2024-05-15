Попытки РФ продвинуться у Волчанска и 25 атак под Купянском — сводка Генштаба

В районе города Волчанск Харьковской области военные РФ предпринимают попытки потеснить украинские подразделения. Защитники дают отпор, ведут огонь на поражение, а в городе продолжают прочесывать северо-западную окраину, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:30.

Всего на Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Повторно враг нанес авиаудары в районах Липцев и Малой Даниловки, а также использовал авиацию для ударов по районам Волоховки и Земляного Яра.

При этом Купянское направление остается одним из тех, где военные РФ продолжают концентрировать наибольшие усилия. Оккупанты 25 раз атаковали в районах Стельмаховки, Синьковки, Берестового, Новоегоровки, Песчаного, Мясожаровки и Твердохлебово. Защитники принимают необходимые меры для сдерживания агрессора.