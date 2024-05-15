Врага частично вытеснили из Волчанска, теперь активизация на Купянщине — ГШ

Параллельно с атаками в северном приграничье Харьковской области войска РФ активизировались на Купянском направлении. Там и на Покровском направлении с начала суток враг сосредотачивает больше всего усилий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:30.

Боевые столкновения на Купянском направлении происходили в районах Стельмаховки, Синьковки, Берестового, Новоегоровки, Песчаного и Мясожаровки. Всего отражено 18 вражеских атак, украинские воины сдерживают натиск захватчиков.

На Харьковском направлении зафиксировано три боевых столкновения. Противник пытается атаковать в направлении Липцев. Вражеская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка.

Силы обороны отбили наступления оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окраинах. Данные по потерям противника уточняются.

Как сообщил в эфире нацмарафона замначальника ХОВА Роман Семенуха, активные штурмовые действия на Купянско-Лиманском направлении военные РФ возобновили 14 мая.

«Вчера наши отбили около 16 атак, успеха враг не имеет. ВСУ надежно держат восточный фронт Харьковской области», — заверил Семенуха.