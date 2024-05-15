Ворога частково витіснили з Вовчанська, тепер активізація на Куп’янщині – ГШ

Паралельно з атаками у північному прикордонні Харківської області війська РФ активізувалися на Куп’янському напрямку. Там і на Покровському напрямку з початку доби ворог зосереджує найбільше зусиль, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:30.

Бойові зіткнення на Куп’янському напрямку відбувалися у районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного та М’ясожарівки. Загалом відбито 18 ворожих атак, українські воїни стримують натиск загарбників.

На Харківському напрямку зафіксовано три бойові зіткнення. Супротивник намагається атакувати у напрямку Липців. Ворожа авіація завдала двох ударів по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка.

Сили оборони відбили наступи окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії на північних і північно-західних околицях.

Як повідомив в етері нацмарафону заступник начальника ХОВА Роман Семенуха, активні штурмові дії на Куп’янсько-Лиманському напрямку військові РФ відновили 14 травня.

“Учора наші відбили близько 16 атак, успіху ворог не має. ЗСУ надійно тримають східний фронт Харківської області”, – запевнив Семенуха.