Ворога частково витіснили з Вовчанська, тепер активізація на Куп’янщині – ГШ
Паралельно з атаками у північному прикордонні Харківської області війська РФ активізувалися на Куп’янському напрямку. Там і на Покровському напрямку з початку доби ворог зосереджує найбільше зусиль, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:30.
Бойові зіткнення на Куп’янському напрямку відбувалися у районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного та М’ясожарівки. Загалом відбито 18 ворожих атак, українські воїни стримують натиск загарбників.
На Харківському напрямку зафіксовано три бойові зіткнення. Супротивник намагається атакувати у напрямку Липців. Ворожа авіація завдала двох ударів по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка.
Сили оборони відбили наступи окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії на північних і північно-західних околицях.
Як повідомив в етері нацмарафону заступник начальника ХОВА Роман Семенуха, активні штурмові дії на Куп’янсько-Лиманському напрямку військові РФ відновили 14 травня.
“Учора наші відбили близько 16 атак, успіху ворог не має. ЗСУ надійно тримають східний фронт Харківської області”, – запевнив Семенуха.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, куп'янск, купянское направление, липцы, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 14:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Паралельно з атаками у північному прикордонні Харківської області війська РФ активізувалися на Куп’янському напрямку".