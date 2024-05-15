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Генштаб: про спроби РФ просунутися біля Вовчанська і 25 атак під Куп’янськом

Події 17:19   15.05.2024
Олена Нагорна
Генштаб: про спроби РФ просунутися біля Вовчанська і 25 атак під Куп’янськом

У районі міста Вовчанськ Харківської області військові РФ роблять спроби потіснити українські підрозділи. Захисники дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:30.

Загалом на Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення. Повторно ворог завдав авіаударів в районах Липців та Малої Данилівки, а також використав авіацію для ударів по районах Волохівки та Земляного Яру.

Натомість Куп’янський напрямок залишається одним з тих, де військові РФ продовжують концентрувати найбільші зусилля. Окупанти 25 разів атакували в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного, М’ясожарівки та Твердохлібового. Захисники вживають необхідних заходів для стримування агресора.

Читайте також: Ворога частково витіснили із Вовчанська, тепер активізація на Куп’янщині — ГШ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 17:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі міста Вовчанськ Харківської області військові РФ роблять спроби потіснити українські підрозділи".