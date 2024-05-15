Генштаб: про спроби РФ просунутися біля Вовчанська і 25 атак під Куп’янськом

У районі міста Вовчанськ Харківської області військові РФ роблять спроби потіснити українські підрозділи. Захисники дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:30.

Загалом на Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення. Повторно ворог завдав авіаударів в районах Липців та Малої Данилівки, а також використав авіацію для ударів по районах Волохівки та Земляного Яру.

Натомість Куп’янський напрямок залишається одним з тих, де військові РФ продовжують концентрувати найбільші зусилля. Окупанти 25 разів атакували в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного, М’ясожарівки та Твердохлібового. Захисники вживають необхідних заходів для стримування агресора.