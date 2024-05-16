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Как украинские пограничники прорываются к своим в Волчанске (видео)

Происшествия 16:40   16.05.2024
Оксана Якушко
Как украинские пограничники прорываются к своим в Волчанске (видео) Скриншот

Эксклюзивные кадры боев за Волчанск показали украинские воины, сообщила ГПСУ.

На видео – бойцы ГНСУ прорываются через плотный огонь противника на усиление к побратимам.

«Проламываемся к пацанам», — говорят бойцы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 16:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эксклюзивные кадры боев за Волчанск показали украинские воины, сообщила ГПСУ.".