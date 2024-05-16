Как украинские пограничники прорываются к своим в Волчанске (видео)
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Эксклюзивные кадры боев за Волчанск показали украинские воины, сообщила ГПСУ.
На видео – бойцы ГНСУ прорываются через плотный огонь противника на усиление к побратимам.
«Проламываемся к пацанам», — говорят бойцы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, волчанск, гпсу, пограничники, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 16:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эксклюзивные кадры боев за Волчанск показали украинские воины, сообщила ГПСУ.".