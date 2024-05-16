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Як українські прикордонники прориваються до своїх у Вовчанську (відео)

Події 16:40   16.05.2024
Оксана Якушко
Як українські прикордонники прориваються до своїх у Вовчанську (відео)

Ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ показали українські воїни, повідомила ДПСУ.

На відео – бійці ДПСУ прориваються через щільний вогонь супротивника на посилення побратимів.

“Проламуємось до пацанів”, – кажуть бійці.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 16:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ показали українські воїни, повідомила ДПСУ.".