Як українські прикордонники прориваються до своїх у Вовчанську (відео)
Ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ показали українські воїни, повідомила ДПСУ.
На відео – бійці ДПСУ прориваються через щільний вогонь супротивника на посилення побратимів.
“Проламуємось до пацанів”, – кажуть бійці.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, вовчанськ, гпсу, пограничники, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 16:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ показали українські воїни, повідомила ДПСУ.".