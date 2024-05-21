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60 млн грн в помощь ВСУ перенаправил на сессии из бюджета Харьковский облсовет

Общество 14:31   21.05.2024
Оксана Якушко
60 млн грн в помощь ВСУ перенаправил на сессии из бюджета Харьковский облсовет Фото: Галина Куц/ Фейсбук

На пленарном заседании сессии Харьковского областного совета внесли изменения в Программу развития местного самоуправления, сообщила депутат Галина Куц.

«60 млн. грн. из этой программы направлены на поддержку сил безопасности и обороны Украины. «За» – 77 голосов», — рассказала депутат Галина Куц на своей странице в Фейсбук.

Деньги перенаправят военным формированиям, правоохранителям и разведчикам, органам специального назначения с правоохранительными функциями, защищающими Украину, в частности Харьковскую область, отметила председатель Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

«Средства, которые ранее выделялись на проекты общин в рамках областных конкурсов «Эффективная медицина в обществе» и «Вместе в будущее», пойдут в поддержку сил безопасности и обороны Украины», — уточнила Егорова-Луценко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 14:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На пленарном заседании сессии Харьковского областного совета внесли изменения в Программу развития местного самоуправления, сообщила депутат Галина Куц.".