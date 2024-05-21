60 млн грн в помощь ВСУ перенаправил на сессии из бюджета Харьковский облсовет
На пленарном заседании сессии Харьковского областного совета внесли изменения в Программу развития местного самоуправления, сообщила депутат Галина Куц.
«60 млн. грн. из этой программы направлены на поддержку сил безопасности и обороны Украины. «За» – 77 голосов», — рассказала депутат Галина Куц на своей странице в Фейсбук.
Деньги перенаправят военным формированиям, правоохранителям и разведчикам, органам специального назначения с правоохранительными функциями, защищающими Украину, в частности Харьковскую область, отметила председатель Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.
«Средства, которые ранее выделялись на проекты общин в рамках областных конкурсов «Эффективная медицина в обществе» и «Вместе в будущее», пойдут в поддержку сил безопасности и обороны Украины», — уточнила Егорова-Луценко.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, гроші, деньги, разведчики, сессия областного совета, Татьяна Егорова-Луценко, Харьковский облсовет;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 14:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На пленарном заседании сессии Харьковского областного совета внесли изменения в Программу развития местного самоуправления, сообщила депутат Галина Куц.".