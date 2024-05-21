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60 млн грн на допомогу ЗСУ перенаправила на сесії з бюджету Харківська облрада

Суспільство 14:31   21.05.2024
Оксана Якушко
60 млн грн на допомогу ЗСУ перенаправила на сесії з бюджету Харківська облрада

На пленарному засіданні сесії Харківської обласної ради внесли зміни до Програми щодо розвитку місцевого самоврядування, повідомила депутат Галина Куц.

«60 млн. грн. із цієї програми переспрямовано на підтримку сил безпеки й оборони України. «За» – 77 голосів», – розповіла депутатка Галина Куц на свої сторінці у Фейсбук.

Гроші перенаправлять військовим формуванням, правоохоронцям і розвідникам, органам спеціального призначення з правоохоронними функціями, які боронять Україну, зокрема Харківську область, зазначила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

«Кошти, які раніше виділялись на проєкти громад в рамках обласних конкурсів «Ефективна медицина в громаді» та  «Разом в майбутнє» підуть на підтримку сил безпеки й оборони України», – уточнила Єгорова-Луценко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 14:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На пленарному засіданні сесії Харківської обласної ради внесли зміни до Програми щодо розвитку місцевого самоврядування, повідомила депутат Галина Куц.".