На Харьковщине погиб известный волонтер Виталий Колесник
Фото: Циркунівські вісті
О смерти Колесника сообщил депутат Харьковского облсовета, мобилизированный в ВСУ, Артур Товмасян.
«Стало известно, что погиб Виталий Колесник. Мой добрый друг, известный харьковский волонтер. Виталий – это человек слова. Он всегда ехал туда, где настоящий ад, помогал тем, кто в этом нуждался. Недавно он взорвался на мине, но уже через две недели после операции вернулся в волонтерскую деятельность», — поделился Товмасян.
Он также сообщил, что в ноябре прошлого года у Колесника родился сын.
Читайте также: В боях за Харьковщину погиб имам одной из мечетей города Артур Якубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волонтер, Колесник, погиб;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине погиб известный волонтер Виталий Колесник»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 10:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти Колесника сообщил депутат Харьковского облсовета, мобилизированный в ВСУ, Артур Товмасян".