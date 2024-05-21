На Харьковщине погиб известный волонтер Виталий Колесник

О смерти Колесника сообщил депутат Харьковского облсовета, мобилизированный в ВСУ, Артур Товмасян.

«Стало известно, что погиб Виталий Колесник. Мой добрый друг, известный харьковский волонтер. Виталий – это человек слова. Он всегда ехал туда, где настоящий ад, помогал тем, кто в этом нуждался. Недавно он взорвался на мине, но уже через две недели после операции вернулся в волонтерскую деятельность», — поделился Товмасян.

Он также сообщил, что в ноябре прошлого года у Колесника родился сын.

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