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На Харьковщине погиб известный волонтер Виталий Колесник

Происшествия 10:06   21.05.2024
Оксана Горун
На Харьковщине погиб известный волонтер Виталий Колесник Фото: Циркунівські вісті

О смерти Колесника сообщил депутат Харьковского облсовета, мобилизированный в ВСУ, Артур Товмасян.

«Стало известно, что погиб Виталий Колесник. Мой добрый друг, известный харьковский волонтер. Виталий – это человек слова. Он всегда ехал туда, где настоящий ад, помогал тем, кто в этом нуждался. Недавно он взорвался на мине, но уже через две недели после операции вернулся в волонтерскую деятельность», — поделился Товмасян.

Он также сообщил, что в ноябре прошлого года у Колесника родился сын.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 10:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти Колесника сообщил депутат Харьковского облсовета, мобилизированный в ВСУ, Артур Товмасян".