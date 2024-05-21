На Харківщині загинув відомий волонтер Віталій Колесник
Про смерть Колесника повідомив депутат Харківської облради, мобілізований у ЗСУ, Артур Товмасян.
“Стало відомо, що загинув Віталій Колесник. Мій добрий друг, відомий Харківський волонтер. Віталій – це людина слова. Він завжди їхав туди, де справжнє пекло, допомагав тим, хто цього потребував. Нещодавно він підірвався на міні, але вже за два тижні після операції повернувся до волонтерської діяльності“, – поділився Товмасян.
Він також повідомив, що в листопаді минулого року в Колесника народився син.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: волонтер, Колесник, погиб;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 10:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть Колесника повідомив депутат Харківської облради, мобілізований у ЗСУ, Артур Товмасян".