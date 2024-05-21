На Харківщині загинув відомий волонтер Віталій Колесник

Про смерть Колесника повідомив депутат Харківської облради, мобілізований у ЗСУ, Артур Товмасян.

“Стало відомо, що загинув Віталій Колесник. Мій добрий друг, відомий Харківський волонтер. Віталій – це людина слова. Він завжди їхав туди, де справжнє пекло, допомагав тим, хто цього потребував. Нещодавно він підірвався на міні, але вже за два тижні після операції повернувся до волонтерської діяльності“, – поділився Товмасян.

Він також повідомив, що в листопаді минулого року в Колесника народився син.