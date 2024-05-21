Россияне расстреляли женщину в колесном кресле во время эвакуации из Волчанска

15 мая 2024 года 70-летний мужчина вместе с женой решили самостоятельно выйти из Волчанска, на улицах которого уже шли бои. К ним решился присоединиться еще один житель города, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Муж нашел колесное кресло и посадил в него жену, у которой уже долгое время были проблемы с ногами. Втроем они двинулись в направлении Харькова.

Когда мирные жители были рядом с местной больницей, россияне открыли по ним огонь. Мужчина, присоединившийся к супругам, и женщина погибли на месте.

70-летнему пострадавшему удалось спастись и дойти до окраин Волчанска, где его встретили украинские военные и отвезли в Харьков.

Мужчина не смог даже забрать тело своей жены, поскольку в механической части колесного кресла застряли ветки и его невозможно было сдвинуть с места.

Мужчина находится в безопасности, прокуроры его допросили. Он рассказал, что российские военные открыли по ним огонь из пятиэтажки, которую они заняли.

Следствие продолжается.