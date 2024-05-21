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Росіяни розстріляли жінку в колісному кріслі під час евакуації з Вовчанська

Події 18:02   21.05.2024
Оксана Якушко
Росіяни розстріляли жінку в колісному кріслі під час евакуації з Вовчанська

15 травня 2024 року 70-річний чоловік разом із дружиною вирішили самостійно вийти з Вовчанська, на вулицях якого вже точилися бої. До них приєднався ще один мешканець міста, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Чоловік знайшов крісло колісне та посадив у нього дружину, в якої вже тривалий час були проблеми із ногами. Втрьох вони рушили у напрямку Харкова.

Коли мирні жителі були поруч із місцевою лікарнею, росіяни відкрили по них вогонь. Чоловік, який приєднався до подружжя, та жінка загинули на місці.

70-річному потерпілому вдалось врятуватися та дійти до околиць Вовчанська, де його зустріли українські військові і відвезли до Харкова.

Чоловік не зміг навіть забрати тіло своєї дружини, оскільки у механічній частині крісла колісного застрягли гілки і його неможливо було зрушити з місця.

Наразі чоловік перебуває в безпеці, прокурори його допитали. Він розповів, що російські військові відкрили по них вогонь з пʼятиповерхівки, яку вони зайняли.

Слідство триває.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 18:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 травня 2024 року 70-річний чоловік разом із дружиною вирішили самостійно вийти з Вовчанська, на вулицях якого вже точилися бої. До них приєднався ще один мешканець міста, повідомила Харківська обласна прокуратура.".