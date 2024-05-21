Россияне значительно активизировались на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
В Харьковском направлении россияне сегодня уже 10 раз штурмовали с целью захвата наших оборонных рубежей, сообщил Генштаб ВСУ.
«Украинские защитники воспрепятствовали атаке врага в направлении населенного пункта Слобожанское. Продолжаются боевые действия на севере Волчанска и в районе Старицы. Ситуация контролируется.», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, россияне, Харьковское направление, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 17:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском направлении российские захватчики сегодня уже 10 раз штурмовали с целью захвата наших оборонных рубежей, сообщил Генштаб ВСУ.".