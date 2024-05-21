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Россияне значительно активизировались на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:23   21.05.2024
Оксана Якушко
Россияне значительно активизировались на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении россияне сегодня уже 10 раз штурмовали с целью захвата наших оборонных рубежей, сообщил Генштаб ВСУ.

«Украинские защитники воспрепятствовали атаке врага в направлении населенного пункта Слобожанское. Продолжаются боевые действия на севере Волчанска и в районе Старицы. Ситуация контролируется.», — отметили в Генштабе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 17:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском направлении российские захватчики сегодня уже 10 раз штурмовали с целью захвата наших оборонных рубежей, сообщил Генштаб ВСУ.".