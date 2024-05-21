Россияне значительно активизировались на Харьковщине – Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении россияне сегодня уже 10 раз штурмовали с целью захвата наших оборонных рубежей, сообщил Генштаб ВСУ.

«Украинские защитники воспрепятствовали атаке врага в направлении населенного пункта Слобожанское. Продолжаются боевые действия на севере Волчанска и в районе Старицы. Ситуация контролируется.», — отметили в Генштабе.