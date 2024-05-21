Росіяни значно активізувалися на Харківщині – Генштаб ЗСУ
У Харківському напрямку росіяни сьогодні вже 10 разів штурмували для захоплення наші оборонні рубежі, повідомив Генштаб ЗСУ.
«Українські захисники стали на заваді атаці ворога в напрямку населеного пункту Слобожанське. Тривають бойові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариці. Ситуація контрольована.», – зазначили в Генштабі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, росіяни, харківщина, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 17:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському напрямку росіяни сьогодні вже 10 разів штурмували для захоплення наші оборонні рубежі, повідомив Генштаб ЗСУ.".