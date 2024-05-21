Росіяни значно активізувалися на Харківщині – Генштаб ЗСУ

У Харківському напрямку росіяни сьогодні вже 10 разів штурмували для захоплення наші оборонні рубежі, повідомив Генштаб ЗСУ.

«Українські захисники стали на заваді атаці ворога в напрямку населеного пункту Слобожанське. Тривають бойові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариці. Ситуація контрольована.», – зазначили в Генштабі.