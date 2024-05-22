Количество пострадавших от удара по Харькову возросло до девяти
До девяти увеличилось количество пострадавших в результате удара по Харькову днем, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«На данный момент медики оказывают помощь девяти пострадавшим, которые получили взрывные травмы», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, около 13:45 в Харькове раздались несколько взрывов, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что предварительно оккупанты ударили управляемым боеприпасом по городу. Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе. Терехов уточнил, что под ударом был Шевченковский район. Было известно, что из-за удара в тяжелом состоянии водитель троллейбуса.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: пострадавшие, синегубов, терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До девяти увеличилось количество пострадавших в результате удара по Харькову днем, сообщил мэр города Игорь Терехов.".