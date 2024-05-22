Кількість постраждалих від удару по Харкову зросла до дев’яти
До дев’яти збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову вдень, повідомив мер міста Ігор Терехов.
«На цю хвилину медики надають допомогу девʼятьом постраждалим, які отримали вибухові травми», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, близько 13:45 у Харкові пролунали кілька вибухів, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо окупанти вдарили керованим боєприпасом по місту. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Терехов уточнив, що під ударом був Шевченківський район. Було відомо, що через удар у тяжкому стані водій тролейбуса.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До дев’яти збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову вдень, повідомив мер міста Ігор Терехов.".