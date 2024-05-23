Армия РФ утром ударила КАБом по Золочеву: женщина получила контузию (фото)
Фото: «Заря»
23 мая в 10:10 враг ударил КАБом по поселку Золочев на Харьковщине.
«В результате обстрела ранения и контузию получила женщина 1951 года рождения. Предварительно повреждены 10 частных домов, уничтожены и повреждены сараи и хозяйственные сооружения», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».
Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что из-за удара по Золочеве пострадали по меньшей мере двое.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: золочів, КАБ, рф, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 11:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 мая в 10:10 враг ударил КАБом по поселку Золочев на Харьковщине.".