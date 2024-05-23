Live
  • Чт 23.05.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 39.83
  • EUR 43.11

Армия РФ утром ударила КАБом по Золочеву: женщина получила контузию (фото)

Происшествия 11:21   23.05.2024
Виктория Яковенко
Армия РФ утром ударила КАБом по Золочеву: женщина получила контузию (фото) Фото: «Заря»

23 мая в 10:10 враг ударил КАБом по поселку Золочев на Харьковщине.

«В результате обстрела ранения и контузию получила женщина 1951 года рождения. Предварительно повреждены 10 частных домов, уничтожены и повреждены сараи и хозяйственные сооружения», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

01
Фото: «Заря»

Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что из-за удара по Золочеве пострадали по меньшей мере двое.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов сообщил, куда ударили в Харькове ракеты 23 мая (обновлено)
Терехов сообщил, куда ударили в Харькове ракеты 23 мая (обновлено)
23.05.2024, 11:19
«Это все были ракетные удары» — Синегубов об атаке на Харьков и пригород
«Это все были ракетные удары» — Синегубов об атаке на Харьков и пригород
23.05.2024, 11:58
В Харькове прогремели взрывы — Терехов и Синегубов подтвердили (обновлено)
В Харькове прогремели взрывы — Терехов и Синегубов подтвердили (обновлено)
23.05.2024, 10:42
Около десяти взрывов в Харькове — Терехов
Около десяти взрывов в Харькове — Терехов
23.05.2024, 10:48
Главные новости 23 мая: 10 взрывов в Харькове, погибшие, пострадавшие
Главные новости 23 мая: 10 взрывов в Харькове, погибшие, пострадавшие
23.05.2024, 12:12
Проходят уличные бои – Синегубов сообщил, что происходит в Волчанске
Проходят уличные бои – Синегубов сообщил, что происходит в Волчанске
23.05.2024, 12:08

Новости по теме:

19:42
На Золочев скинули четыре авиабоеприпаса: пожары тушили на рынке и в детсаду
14:54
Армия РФ ударила по Золочеву: разрушен рынок, пострадал детсад
14:19
В Золочеве возобновили свет после обстрелов: последствия «прилетов» (фото)
08:56
Ночью россияне ударили по Золочеву, есть пострадавшая и разрушения (фото)
21:15
Авиаудар по Золочеву на Харьковщине: известно уже о 13 пострадавших

Вы читали новость: «Армия РФ утром ударила КАБом по Золочеву: женщина получила контузию (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 11:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 мая в 10:10 враг ударил КАБом по поселку Золочев на Харьковщине.".