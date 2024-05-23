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Армія РФ вранці вдарила КАБом по Золочеву: жінка отримала контузію (фото)

Події 11:21   23.05.2024
Вікторія Яковенко
Армія РФ вранці вдарила КАБом по Золочеву: жінка отримала контузію (фото) Фото: “Зоря”

23 травня о 10:10 ворог вдарив КАБом по селищу Золочів на Харківщині.

«В результаті обстрілу поранення та контузію отримала жінка 1951 року народження. Попередньо, пошкоджено 10 приватних будинків, знищені та пошкоджені сараї та господарчі споруди», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».

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Фото: “Зоря”

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синегубов повідомляв, що через удар по Золочеву постраждали щонайменше двоє.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 11:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 травня о 10:10 ворог вдарив КАБом по селищу Золочів на Харківщині.".