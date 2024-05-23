Армія РФ вранці вдарила КАБом по Золочеву: жінка отримала контузію (фото)

23 травня о 10:10 ворог вдарив КАБом по селищу Золочів на Харківщині.

«В результаті обстрілу поранення та контузію отримала жінка 1951 року народження. Попередньо, пошкоджено 10 приватних будинків, знищені та пошкоджені сараї та господарчі споруди», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синегубов повідомляв, що через удар по Золочеву постраждали щонайменше двоє.