Потери врага за сутки на севере Харьковщины и под Купянском назвали в Генштабе

Четыре боевых столкновения произошло с начала суток на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:30.

Оккупанты активно применяли для ударов авиацию. В ответ украинские воины провели контрмеры, в результате которых противник потерял: 65 человек, танк, РСЗО БМ-21 «Град», два грузовика и две единицы спецтехники. Также повреждены танк, две пушки и два авто.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 20. За сегодня противник потерял сотню человек убитыми и ранеными и 69 единиц различного вооружения и военной техники. Подсчет продолжается. Кроме того, уничтожен блиндаж и два склада боеприпасов.