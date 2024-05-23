Потери врага за сутки на севере Харьковщины и под Купянском назвали в Генштабе
Фото: Генштаб ВСУ
Четыре боевых столкновения произошло с начала суток на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:30.
Оккупанты активно применяли для ударов авиацию. В ответ украинские воины провели контрмеры, в результате которых противник потерял: 65 человек, танк, РСЗО БМ-21 «Град», два грузовика и две единицы спецтехники. Также повреждены танк, две пушки и два авто.
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 20. За сегодня противник потерял сотню человек убитыми и ранеными и 69 единиц различного вооружения и военной техники. Подсчет продолжается. Кроме того, уничтожен блиндаж и два склада боеприпасов.
Читайте также: У Волчанска идут бои, город ровняют с землей КАБами — Генштаб по Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, атаки, бои, купянское направление, Харьков, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Потери врага за сутки на севере Харьковщины и под Купянском назвали в Генштабе»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 23:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре боевых столкновения произошло с начала суток на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:30".