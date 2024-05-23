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Втрати РФ за добу на півночі Харківщини та під Куп’янськом назвали у Генштабі

Події 23:25   23.05.2024
Олена Нагорна
Втрати РФ за добу на півночі Харківщини та під Куп’янськом назвали у Генштабі

Чотири бойові зіткнення відбулося з початку доби на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:30.

Окупанти активно застосовували для ударів авіацію. У відповідь українські воїни провели контрзаходи, внаслідок яких супротивник втратив: 65 осіб, танк, РСЗВ БМ-21 “Град”, дві вантажівки та дві одиниці спецтехніки. Також пошкоджені танк, дві гармати та два авто.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20. За сьогодні супротивник втратив сотню осіб вбитими та пораненими та 69 одиниць різного озброєння і військової техніки. Підрахунок триває. Окрім того, знищено бліндаж та два склади боєприпасів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 23:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири бойові зіткнення відбулося з початку доби на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:30".