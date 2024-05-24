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Допсилы и средства бросил враг под Липцы и Волчанск на Харьковщине — Машовец

Общество 22:46   24.05.2024
Елена Нагорная
Допсилы и средства бросил враг под Липцы и Волчанск на Харьковщине — Машовец Фото: sprotyv.info

На Харьковском направлении начали фиксироваться дополнительные силы и средства противника, которые могли быть переброшены с других направлений, рассказал в YouTube «5 канала» военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«В направлении на Липцы фиксируется какое-то подразделение из состава воздушно-десантных войск российских. Вполне возможно, что это десантно-штурмовой батальон, который ранее входил в состав ГВ «Белгород». Вероятно, это тот батальон, который выполнял задачи по прикрытию границы. Его уже используют как подразделение для проведения атакующих и штурмовых действий на территории Украины», — сообщил Машовец.

Что касается района Волчанска, то ранее, по словам аналитика, силы и средства из состава 6-й общевойсковой армии РФ были сосредоточены по двум направлениям — от сел Плетеневка и Гатище, а сейчас противник начал расширять полосу своих действий на северном берегу реки Волчья.

«Это имеет свои особенности. Первое, очевидно, что он ввел дополнительные силы и средства, потому что расширение полосы почти автоматически ведет к увеличению численности войск. Потому что расширение фронта привлекает к активным действиям больший объем войск, сил и средств. Он расширил в направлении Огурцово-Бугроватка полосу. Это на противоположном берегу реки Северский Донец. То есть очевидно, что основные его силы концентрируются именно на Волчанском направлении», — отметил аналитик.

Читайте также: Где РФ может взять допсилы для атак на севере Харьковщины — аналитика Машовца

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 22:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении начали фиксироваться дополнительные силы и средства противника, которые могли быть переброшены с других направлений, рассказал в YouTube «5 канала» военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.".