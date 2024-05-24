Додаткові сили кинув ворог під Липці та Вовчанськ на Харківщині – Машовець

На Харківському напрямку почали фіксуватися додаткові сили та засоби супротивника, які могли бути перекинуті з інших напрямків, розповів у YouTube «5 каналу» військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

“У напрямку на Липці фіксується якийсь підрозділ за складу повітряно-десантних військ російських. Цілком можливо, що це десантно-штурмовий батальйон, який раніше входив до складу УВ “Бєлгород”. Ймовірно, це той батальйон, який виконував завдання з прикриття кордону. Його вже використовують як підрозділ для проведення атакувальних та штурмових дій на території України”, – повідомив Машовець.

Що стосується району Вовчанська, то раніше, за словами аналітика, сили та засоби зі складу 6-ї загальновійськової армії РФ були зосереджені за двома напрямками – від сіл Плетенівка та Гатище, а зараз супротивник почав розширювати смугу своїх дій на північному березі річки Вовча.

“Це має свої особливості. Перше, очевидно, що він ввів додаткові сили та засоби, тому що розширення смуги майже автоматично веде до збільшення чисельності військ. Бо розширення фронту залучає до активних дій більший обсяг військ, сил та засобів. Він розширив у напрямку Огірцеве-Бугруватка смугу. Це на протилежному березі річки Сіверський Донець. Тобто очевидно, що основні його сили концентруються саме на Вовчанському напрямку”, – зазначив аналітик.