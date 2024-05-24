Ехал забирать людей из Волчанска: в Харькове простились с полицейским (видео)
В Харькове провели в последний путь майора полиции Андрея Ладыку, погибшего 22 мая в результате удара FPV-дрона. Беспилотник попал по машине, на которой правоохранители ехали забирать гражданских из Волчанска.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, Андрей был в служебной машине вместе с напарником. Лейтенант полиции Дмитрий Можаровский получил ранения. 41-летний Ладыка — погиб на месте.
Сегодня полицейские Харьковщины, чиновники, друзья и близкие простились с правоохранителем. У Андрея остались жена, дочь, сын и мать.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 18:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове провели в последний путь майора полиции Андрея Ладыку, погибшего 22 мая в результате удара FPV-дрона".