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Ехал забирать людей из Волчанска: в Харькове простились с полицейским (видео)

Происшествия 18:06   24.05.2024
Елена Нагорная
Ехал забирать людей из Волчанска: в Харькове простились с полицейским (видео)

В Харькове провели в последний путь майора полиции Андрея Ладыку, погибшего 22 мая в результате удара FPV-дрона. Беспилотник попал по машине, на которой правоохранители ехали забирать гражданских из Волчанска.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, Андрей был в служебной машине вместе с напарником. Лейтенант полиции Дмитрий Можаровский получил ранения. 41-летний Ладыка — погиб на месте.

Сегодня полицейские Харьковщины, чиновники, друзья и близкие простились с правоохранителем. У Андрея остались жена, дочь, сын и мать.

Читайте также: 41-летний майор полиции Ладыка погиб во время эвакуации из Волчанска

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 18:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове провели в последний путь майора полиции Андрея Ладыку, погибшего 22 мая в результате удара FPV-дрона".