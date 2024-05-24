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Їхав забирати людей з Вовчанська: у Харкові попрощалися з поліцейським (відео)

Події 18:06   24.05.2024
Олена Нагорна
Їхав забирати людей з Вовчанська: у Харкові попрощалися з поліцейським (відео)

У Харкові провели в останню путь майора поліції Андрія Ладику, який загинув 22 травня внаслідок удару FPV-дрона. Безпілотник влучив по машині, на якій правоохоронці їхали забирати цивільних із Вовчанська.

Як розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області, Андрій був у службовій машині разом із напарником. Лейтенант поліції Дмитро Можаровський зазнав поранень. 41-річний Ладика – загинув на місці.

Сьогодні поліцейські, чиновники, друзі та близькі попрощалися із правоохоронцем. У Андрія залишилися дружина, дочка, син та мати.

Читайте також: 41-річний майор поліції Ладика загинув під час евакуації з Вовчанська

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 18:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові провели в останню путь майора поліції Андрія Ладику, який загинув 22 травня внаслідок удару FPV-дрона".