Їхав забирати людей з Вовчанська: у Харкові попрощалися з поліцейським (відео)
У Харкові провели в останню путь майора поліції Андрія Ладику, який загинув 22 травня внаслідок удару FPV-дрона. Безпілотник влучив по машині, на якій правоохоронці їхали забирати цивільних із Вовчанська.
Як розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області, Андрій був у службовій машині разом із напарником. Лейтенант поліції Дмитро Можаровський зазнав поранень. 41-річний Ладика – загинув на місці.
Сьогодні поліцейські, чиновники, друзі та близькі попрощалися із правоохоронцем. У Андрія залишилися дружина, дочка, син та мати.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 18:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові провели в останню путь майора поліції Андрія Ладику, який загинув 22 травня внаслідок удару FPV-дрона".