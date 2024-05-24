Їхав забирати людей з Вовчанська: у Харкові попрощалися з поліцейським (відео)

У Харкові провели в останню путь майора поліції Андрія Ладику, який загинув 22 травня внаслідок удару FPV-дрона. Безпілотник влучив по машині, на якій правоохоронці їхали забирати цивільних із Вовчанська.

Як розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області, Андрій був у службовій машині разом із напарником. Лейтенант поліції Дмитро Можаровський зазнав поранень. 41-річний Ладика – загинув на місці.

Сьогодні поліцейські, чиновники, друзі та близькі попрощалися із правоохоронцем. У Андрія залишилися дружина, дочка, син та мати.