Генштаб ВСУ сообщил о ситуации и потерях врага на Харьковщине
На Харьковском направлении оккупанты трижды пытались штурмовать позиции украинских войск, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.
Силы обороны отбили атаку в направлении населенного пункта Липцы. Продолжаются боевые действия в районах Глубокого и Волчанска. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено.
За прошедшие сутки общие потери россиян на этом направлении составили 137 человек (31 из них – безвозвратные) и 23 единицы вооружений и военной техники. Уничтожены один вражеский танк, две пушки, одна РСЗО, БпЛА, два автомобиля, пять единиц спецтехники. Повреждены – два танка, одна ББМ, шесть пушек и два автомобиля противника.
На Купянском направлении с начала суток происходило десять боевых столкновений. Украинские защитники отбили одну атаку захватчиков в направлении Дружелюбовки. В районах Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются. Вблизи Ивановки противник имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки.
Вчера оккупанты потеряли на Купянском направлении 353 человека (из них 117 – безвозвратных) и 81 единицу ВВТ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, ВСУ, генштаб, Купянское, липцы, направление, потери, харьковское, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 11:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты трижды пытались штурмовать позиции украинских войск, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.".