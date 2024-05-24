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Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію та втрати ворога на Харківщині

Суспільство 11:48   24.05.2024
Вікторія Яковенко
Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію та втрати ворога на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти тричі намагалися штурмувати позиції українських військ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.

Сили оборони відбили атаку в напрямку населеного пункту Липці. Тривають бойові дії в районах Глибокого та Вовчанська. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

За минулу добу загальні втрати росіян на цьому напрямку склали 137 осіб (31 із них – безповоротні) та 23 одиниці озброєнь і військової техніки. Знищені один ворожий танк, дві гармати, одна РСЗВ, БпЛА, два автомобілі, п’ять одиниць спецтехніки. Пошкоджені – два танки, одна ББМ, шість гармат та два автомобілі противника.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбувалися десять бойових зіткнень. Українські захисники відбили одну атаку загарбників у напрямку Дружелюбівки. В районах Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Поблизу Іванівки противник має частковий успіх. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

Учора окупанти втратили на Куп’янському напрямку 353 особи (з них  117 – безповоротних) та 81 одиницю ОВТ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію та втрати ворога на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 11:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти тричі намагалися штурмувати позиції українських військ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.".