На Купянском направлении у врага, вероятно, есть продвижение — Машовец
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец проинформировал, что россияне могли продвинуться примерно на 2 км в одной из локаций на Купянском направлении.
«На Купянском направлении, вероятно, противник имел продвижение по направлению Крахмальное — Берестово… примерно на 2 км. Очевидно, передовые подразделения 15-го мотострелкового полка противника (мсп) из состава его 2-й мотострелковой дивизии (мсд) 1-й танковой армии (ТА) сумели вытеснить наши передовые подразделения в юго-западном направлении и сейчас закрепляются в северной части с. Берестово, севернее дороги, которая объединяет Берестово и Кругляковку», — написал Машовец в обзоре 24 мая.
По его данным, также подразделения противника пытаются продвинуться в дирекции села Стельмаховка (чуть южнее Берестово) со стороны Коломыйчихи. Пока это им не удается.
«Скорее всего, противник пытается одновременно выйти на южную и северную окраины с. Стельмаховка, действуя как по дирекции Крахмальное — Берестово, так и с юго-восточного направления, со стороны Коломыйчихи», — считает Машовец.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец проинформировал, что россияне могли продвинуться примерно на 2 км в одной из локаций на Купянском направлении".