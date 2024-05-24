На Купянском направлении у врага, вероятно, есть продвижение — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец проинформировал, что россияне могли продвинуться примерно на 2 км в одной из локаций на Купянском направлении.

«На Купянском направлении, вероятно, противник имел продвижение по направлению Крахмальное — Берестово… примерно на 2 км. Очевидно, передовые подразделения 15-го мотострелкового полка противника (мсп) из состава его 2-й мотострелковой дивизии (мсд) 1-й танковой армии (ТА) сумели вытеснить наши передовые подразделения в юго-западном направлении и сейчас закрепляются в северной части с. Берестово, севернее дороги, которая объединяет Берестово и Кругляковку», — написал Машовец в обзоре 24 мая.

По его данным, также подразделения противника пытаются продвинуться в дирекции села Стельмаховка (чуть южнее Берестово) со стороны Коломыйчихи. Пока это им не удается.

«Скорее всего, противник пытается одновременно выйти на южную и северную окраины с. Стельмаховка, действуя как по дирекции Крахмальное — Берестово, так и с юго-восточного направления, со стороны Коломыйчихи», — считает Машовец.