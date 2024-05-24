На Куп’янському напрямку у ворога, ймовірно, є просування – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець поінформував, що росіяни могли просунутися приблизно на 2 км в одній із локацій на Куп’янському напрямку.

“На Куп’янському напрямку, ймовірно, противник мав просування у напрямку Крохмальне – Берестове… десь приблизно на 2 км. Очевидно, передові підрозділи 15-го мотострілецького полку противника (мсп) зі складу його 2-ї мотострілецької дивізії (мсд) 1-ї танкової армії (ТА) зуміли таки витіснити наші передові підрозділи у південно-західному напрямку й зараз закріплюються в північній частині с. Берестове, північніше дороги, яка поєднує Берестове та Кругляківку”, – написав Машовець в огляді 24 травня.

За його даними, також підрозділи противника намагаються просунутися в дирекції на село Стельмахівка (трохи на південь від Берестового) з боку Коломийчихи. Поки що це їм не вдається.

“Скоріш за все, противник намагається одночасно вийти на південну та північну околиці с. Стельмахівка діючи, як по дирекції Крохмальне – Берестове, так й з південно-східного напрямку, з боку Коломийчихи”, – вважає Машовець.