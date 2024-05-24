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На мине подорвался мужчина в Купянске на Харьковщине

Происшествия 16:30   24.05.2024
Оксана Якушко
На мине подорвался мужчина в Купянске на Харьковщине Иллюстративное фото

24 мая около 9:30 в лесополосе Купянска 29-летний мужчина наступил на мину, оставленную россиянами во время оккупации города, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Потерпевший ранен, его госпитализировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 16:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 мая около 9:30 в лесополосе Купянска 29-летний мужчина наступил на мину, оставленную россиянами во время оккупации города, сообщила Харьковская областная прокуратура.".