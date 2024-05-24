На мине подорвался мужчина в Купянске на Харьковщине
Иллюстративное фото
24 мая около 9:30 в лесополосе Купянска 29-летний мужчина наступил на мину, оставленную россиянами во время оккупации города, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Потерпевший ранен, его госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: мина, мужчина, Харьковская областная прокуратура, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 16:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 мая около 9:30 в лесополосе Купянска 29-летний мужчина наступил на мину, оставленную россиянами во время оккупации города, сообщила Харьковская областная прокуратура.".