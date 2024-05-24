На міні підірвався чоловік у Купʼянську на Харківщині
24 травня близько 9:30 у лісосмузі Куп’янська 29-річний чоловік наступив на міну, яку залишили росіяни під час окупації міста, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Потерпілий зазнав поранень, його ушпиталили.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: міна, Харьковская областная прокуратура, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 16:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 травня близько 9:30 у лісосмузі Куп’янська 29-річний чоловік наступив на міну, яку залишили росіяни під час окупації міста, повідомила Харківська обласна прокуратура.".