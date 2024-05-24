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Россияне КАБом ударили по Золочеву: часть поселка – без света (фото)

Происшествия 15:56   24.05.2024
Виктория Яковенко
Россияне КАБом ударили по Золочеву: часть поселка – без света (фото) Фото: «Заря»

24 мая армия РФ ударила КАБом по поселку Золочев на Харьковщине.

«Предварительно повреждены восемь частных домов и хозяйственные постройки, помещения предприятия. В части населённого пункта отсутствует свет. Без жертв», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 15:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 мая армия РФ ударила КАБом по поселку Золочев на Харьковщине.".