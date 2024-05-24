Россияне КАБом ударили по Золочеву: часть поселка – без света (фото)

24 мая армия РФ ударила КАБом по поселку Золочев на Харьковщине.

«Предварительно повреждены восемь частных домов и хозяйственные постройки, помещения предприятия. В части населённого пункта отсутствует свет. Без жертв», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».