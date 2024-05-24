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Росіяни КАБом вдарили по Золочеву: частина селища – без світла (фото)

Події 15:56   24.05.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни КАБом вдарили по Золочеву: частина селища – без світла (фото) Фото: “Зоря”

24 травня армія РФ вдарила КАБом по селищу Золочів на Харківщині.

«Попередньо пошкоджені вісім приватних будинків та господарчі споруди, приміщення підприємства. В частині населеного пункту відсутнє світло. Без жертв», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 15:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 травня армія РФ вдарила КАБом по селищу Золочів на Харківщині.".