Росіяни КАБом вдарили по Золочеву: частина селища – без світла (фото)

24 травня армія РФ вдарила КАБом по селищу Золочів на Харківщині.

«Попередньо пошкоджені вісім приватних будинків та господарчі споруди, приміщення підприємства. В частині населеного пункту відсутнє світло. Без жертв», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».