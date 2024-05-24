В Харькове от ночного удара есть пострадавшая — прокуратура (фото)

В Харькове под удар около 23:00 вечера попала транспортная инфраструктура, сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

«По данным следствия, 23 мая около 23:00 с РФ в очередной раз нанесли авиаудары по Харькову: повреждены объекты транспортной инфраструктуры. В жилых домах выбиты окна. Острую реакцию на стресс испытала 43-летняя женщина. По предварительным данным, враг ударил по городу УМПБ Д30», — сообщили в прокуратуре.

Начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ранее мэр города Игорь Терехов информировал, что в Харькове в результате этого удара повреждены нежилые здания и жилые дома: выбиты стекла и разбиты заборы. Начальник ГУНП Владимир Тимошко сообщил, что враг ударил УМПБ Д-30.