В Харькове от ночного удара есть пострадавшая — прокуратура (фото)
В Харькове под удар около 23:00 вечера попала транспортная инфраструктура, сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
«По данным следствия, 23 мая около 23:00 с РФ в очередной раз нанесли авиаудары по Харькову: повреждены объекты транспортной инфраструктуры. В жилых домах выбиты окна. Острую реакцию на стресс испытала 43-летняя женщина. По предварительным данным, враг ударил по городу УМПБ Д30», — сообщили в прокуратуре.
Начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Ранее мэр города Игорь Терехов информировал, что в Харькове в результате этого удара повреждены нежилые здания и жилые дома: выбиты стекла и разбиты заборы. Начальник ГУНП Владимир Тимошко сообщил, что враг ударил УМПБ Д-30.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 09:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове под удар около 23:00 вечера попала транспортная инфраструктура, сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры".