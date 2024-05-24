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В Харькове от ночного удара есть пострадавшая — прокуратура (фото)

Происшествия 09:04   24.05.2024
Оксана Горун
В Харькове от ночного удара есть пострадавшая — прокуратура (фото)

В Харькове под удар около 23:00 вечера попала транспортная инфраструктура, сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

«По данным следствия, 23 мая около 23:00 с РФ в очередной раз нанесли авиаудары по Харькову: повреждены объекты транспортной инфраструктуры. В жилых домах выбиты окна. Острую реакцию на стресс испытала 43-летняя женщина. По предварительным данным, враг ударил по городу УМПБ Д30», — сообщили в прокуратуре.

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Начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ранее мэр города Игорь Терехов информировал, что в Харькове в результате этого удара повреждены нежилые здания и жилые дома: выбиты стекла и разбиты заборы. Начальник ГУНП Владимир Тимошко сообщил, что враг ударил УМПБ Д-30.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 09:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове под удар около 23:00 вечера попала транспортная инфраструктура, сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры".