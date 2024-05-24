У Харкові від нічного удару є постраждала – прокуратура (фото)

У Харкові під удар близько 23:00 вечора потрапила транспортна інфраструктура, повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

“За даними слідства, 23 травня близько 23:00 зс рф вчергове завдали авіаудари по Харкову: пошкоджено обʼєкти транспортної інфраструктури. У житлових будинках вибито вікна. Гострої реакції на стрес зазнала 43-річна жінка. За попередніми даними, ворог вдарив по місту УМПБ Д30-СН“, – повідомили в прокуратурі.

Розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше мер міста Ігор Терехов інформував, що в Харкові внаслідок цього удару пошкоджені нежитлові будівлі та житлові будинки: вибиті шибки та розбиті паркани. Начальник ГУНП Володимир Тимошко повідомив, що ворог вдарив УМПБ Д-30.